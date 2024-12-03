ABD'de açık iş sayısı ekimde beklentilerin üzerinde gerçekleşti

ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ilişkin JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, ekimde bir önceki aya kıyasla 372 bin artarak 7 milyon 744 bine yükseldi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen açık iş sayısının bu dönemde 7 milyon 510 bin olacağı öngörülüyordu.

Açık iş sayısına ilişkin eylül ayı verisi 7 milyon 372 bin olarak kaydedilmişti.

Bu dönemde açık iş sayısı, profesyonel ve ticari hizmetler, konaklama ve yiyecek hizmetleri ile bilgi hizmetlerinde artarken, federal hükümette azaldı.

İşe alım sayısı aynı dönemde 269 bin azalarak 5 milyon 313 bine geriledi.

Ülkede istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı da bu dönemde 65 bin artışla 5 milyon 261 bine ulaştı.​​​​​​​

Söz konusu dönemde istifa edenlerin sayısı 228 bin artışla 3 milyon 326 bine çıkarak 5 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.