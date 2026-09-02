ABD’de akaryakıt fiyatları yükseliyor: Motorin 2022 rekoruna yaklaştı

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ABD’de motorinin galon fiyatı son bir ayda belirgin şekilde yükseldi. Ortalama fiyat 5,6325 dolar seviyesine çıkarken, bir hafta önce 5,6230 dolar, bir ay önce ise 5,3637 dolar olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı döneminde galon başına fiyat 3,6903 dolar seviyesindeydi.

Normal benzinin ortalama fiyatı galon başına 4,1203 dolar olarak kaydedildi. Bu fiyat bir ay önce 4,0963 dolar, geçen yıl aynı dönemde 3,1869 dolar seviyesindeydi. Normal benzinde tarihi rekor, 14 Haziran 2022'de görülen 5,0165 dolar oldu.

Orta sınıf benzinin fiyatı 4,6289 dolara, premium benzinin fiyatı 5,0095 dolara ulaştı. E85 yakıtının ortalama fiyatı ise 3,1267 dolar olarak hesaplandı.

Motorin arzında küresel alarm

Orta Doğu'daki çatışmalar ile Rusya-Ukrayna savaşı, küresel motorin arzı üzerindeki baskıyı artırıyor. Önemli bir yakıt tedarikçisi olan Rusya, rafinerilerine yönelik saldırıların ardından motorin ihracatını kısıtladı.

Goldman Sachs, Orta Doğu ve Rusya'daki rafinerilere yönelik saldırıların zaten sınırlı olan küresel üretim kapasitesini daha da daralttığını belirtti. Bankanın analistleri, enerji fiyatlarındaki yükselişin merkezinde motorinin bulunduğunu bildirdi.

Trump akaryakıt fiyatlarını düşürmek için harekete geçti

ABD Başkanı Donald Trump, petrol rafinerisi yöneticileriyle yaptığı kapalı toplantıda yurt içi motorin ve benzin üretiminin artırılmasını istedi.

Trump'ın kasım ayındaki ara seçimler öncesinde yükselen yaşam maliyetleriyle mücadele kapsamında akaryakıt fiyatlarının düşürülmesini ve rafineri kapasitesinin genişletilmesini talep ettiği belirtildi.