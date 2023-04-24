ABD'de banka mevduatları ve kredileri geriliyor

ABD'deki ticari bankaların mevduatları Nisan ayının ikinci haftasında düştü.

Federal Reserve tarafından yayınlanan verilere göre, tüm ticari bankaların mevduatları, bir önceki haftaya göre 17,43 trilyon dolardan 17,38 trilyon dolara geriledi.

Bu düşüşün neredeyse tamamı, ABD'nin en büyük ilk 25 bankasında gerçekleşti.

Daha küçük bankalardaki mevduatlar ise daha istikrarlı bir görünüm sergiledi. Silicon Valley Bank ve Signature Bank iflasının ardından görece daha küçük bankalardan, büyük bankalara yönelik olarak başlayan mevduat ve müşteri akımı, yayımlanan verilere göre son bularak istikrarlı bir görünüme geri dönmüş gözüküyor.

Tüm bankalardaki krediler ve kiralamalar da bir hafta önceki 12,06 trilyon dolardan 12,05 trilyon dolara geriledi.