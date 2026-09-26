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ABD'de bankacılık mevduatı bir haftada 90 milyar dolar geriledi

ABD bankacılık sistemindeki toplam mevduat bir haftada 90 milyar dolar geriledi. Toplam büyüklük 19 trilyon 658 milyar dolardan 19 trilyon 568 milyar dolara düştü.

MERVE KORNİK
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ABD'de bankacılık mevduatı bir haftada 90 milyar dolar geriledi
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ABD bankacılık sisteminde toplam mevduat haftalık bazda azaldı. Düşüş 90 milyar dolar oldu ve toplam büyüklük 19 trilyon 568 milyar dolara indi.

Bir önceki hafta mevduat büyüklüğü 19 trilyon 658 milyar dolardı. Son haftada seviye bu tutarın 90 milyar dolar altında gerçekleşti. Haftalık gerileme oransal olarak %0,45'e karşılık geldi.

Toplam mevduat 19 trilyon 568 milyar dolara indi

Son veriyle birlikte toplam büyüklük 19 trilyon 568 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu seviye 19,5 trilyon doların üzerinde kalmaya devam etti.

Haftalık bazda 90 milyar dolarlık azalış izlendi

Bir önceki haftaya göre 90 milyar dolarlık düşüş yaşandı. Böylece toplam mevduat 19 trilyon 658 milyar dolardan 19 trilyon 568 milyar dolara geriledi.

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