  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD'de bankacılık sektörü 268,2 milyar dolar kâr elde etti
Takip Et

ABD'de bankacılık sektörü 268,2 milyar dolar kâr elde etti

ABD'de bankacılık sektörü, 2024'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 2,3 artışla 66,8 milyar dolar, yıl genelinde ise yüzde 5,6 artışla 268,2 milyar dolar net kâr elde etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de bankacılık sektörü 268,2 milyar dolar kâr elde etti
Takip Et

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), 2024'ün dördüncü çeyreğine ilişkin Üç Aylık Bankacılık Profili verilerini açıkladı.

Açıklamada, 4 bin 487 ticari banka ve tasarruf kurumunun net karının geçen yılın son çeyreğinde 66,8 milyar dolar olarak hesaplandığı ifade edildi.

Bankaların karının, geçen yılın dördüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,3 arttığı kaydedilen açıklamada, söz konusu artışın faiz giderlerinin, gelirlerinden daha fazla düşmesine neden olan kısa vadeli faiz oranlarındaki son indirimlerden kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada, bankacılık sektörünün net karının 2024 yılı genelinde de bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,6 artarak 268,2 milyar dolara yükseldiği aktarıldı.

AB'den Ukrayna ile maden anlaşması talebiAB'den Ukrayna ile maden anlaşması talebiKüresel Ekonomi

 

Trump: Keystone XL petrol boru hattının inşa edilmesini istiyoruzTrump: Keystone XL petrol boru hattının inşa edilmesini istiyoruzDünya

 

Küresel Ekonomi
Küresel belirsizlik, ticareti ve yatırımları olumsuz etkiliyor
Küresel belirsizlik, ticareti ve yatırımları olumsuz etkiliyor
ABD'de tüketici güveni şubatta düştü
ABD'de tüketici güveni şubatta düştü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti kobalt ihracatını askıya aldı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti kobalt ihracatını askıya aldı
Fitch Ratings'ten Avrupa'ya savunma harcamaları uyarısı
Fitch Ratings'ten Avrupa'ya savunma harcamaları uyarısı
ABD'de konut fiyatlarındaki artış hızlandı
ABD'de konut fiyatlarındaki artış hızlandı
Küresel borçlar 2024'te 318 trilyon dolara ulaşarak rekor tazeledi
Küresel borçlar 2024'te 318 trilyon dolara ulaşarak rekor tazeledi