ABD'de bekleyen konut satışları geçen ay beklentilerin altında gerçekleşti

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), Aralık 2024'e ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 5,5 azalarak 74,2 değerine geriledi.

Temmuz 2024'ten bu yana ilk kez düşüş kaydeden bekleyen konut satışlarına ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde değişim göstermemesi yönündeydi.

Sözleşme imzalamalarına dayalı konut satışlarının ileriye dönük bir göstergesi olan bekleyen konut satışları endeksi, Kasım 2024'te aylık yüzde 1,6 artarak 78,5 olarak kaydedilmişti.

Bekleyen konut satışları, Aralık 2024'te yıllık bazda da yüzde 5 azaldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, sözleşme imzalamalarında art arda 4 aylık yükselişin ardından geri çekilmenin hoş bir haber olmadığını ancak tamamen şaşırtıcı da olmadığını belirtti.

Yun, ekonomik verilerin hiçbir zaman düz bir çizgide hareket etmediğini anımsatarak, yüksek mortgage faiz oranlarının daha fazla sayıda nakit işlem nedeniyle konut talebini önemli ölçüde zayıflatmadığını kaydetti.