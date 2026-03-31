ABD'de benzin fiyatları 2022'den bu yana ilk kez en yüksek seviyeye çıktı

Amerikan Otomobil Birliği’nin (AAA) verilerine göre ABD’de benzin fiyatları, Orta Doğu’daki çatışmaların etkisiyle son bir ayda galon başına 1 dolar yükselerek, Donald Trump dönemindeki herhangi bir seviyeyi geçti.

Petrolde dalgalı seyir

Petrol fiyatları, salı günü Trump'ın İran'daki savaşı sona erdirme konusundaki açıklamaları ve basında yer alan haberleri değerlendiren yatırımcılar nedeniyle dalgalı bir seyir izledi.

Wall Street Journal'ın pazartesi günü geç saatlerde yayınlanan haberine göre Trump, yardımcılarına, Tahran'ı petrol geçiş noktasını yeniden açmaya zorlamanın çatışmayı uzatabileceği gerekçesiyle, Hürmüz Boğazı kapalı kalsa bile İran'a karşı ABD operasyonlarını sona erdirmeye istekli olduğunu söyledi.

Mayıs teslimatlı Batı Teksas Ham Petrol vadeli işlemleri, Doğu Zaman Dilimi'ne göre saat 04.20 itibariyle (TSİ ile 11.20) yüzde 0,5 düşüşle varil başına 102,3 dolarda işlem gördü.

Brent ham petrolünün Mayıs vadeli işlemleri düşüşleri telafi ettikten sonra yüzde 0,16 artışla varil başına 112,9 dolara yükseldi.