ABD’de benzin fiyatları 2022’den bu yana zirvede

Amerikalılar, 2022’deki enflasyon şokundan bu yana en yüksek benzin fiyatlarıyla karşı karşıya kalıyor.

AAA verilerine göre, ülke genelinde ortalama benzin fiyatı perşembe günü galon başına 3,88 dolara yükseldi. Bu rakam, bir ay önceki 2,93 dolarlık seviyeden sert bir artışa işaret ediyor.

Arizona, New Mexico ve Colorado eyaletlerinde sürücüler en büyük fiyat artışını yaşıyor.

Dizel fiyatları ise daha hızlı yükseldi. GasBuddy analisti Patrick De Haan, Amerikalıların son üç haftaya kıyasla her gün yakıt için yarım milyar dolar daha fazla harcama yaptığını tahmin ediyor.