ABD'de benzin fiyatları 3,5 yılın zirvesinde

ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran üzerindeki baskıyı yoğunlaştırmasının ardından, ABD benzin vadeli işlemleri galon başına yaklaşık 3,20 dolara geriledi ancak Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyelerine yakın seyretti.

Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması halinde İran'ın elektrik santralleri ve köprüler gibi kritik altyapılara yönelik saldırılar da dahil olmak üzere önemli sonuçlarla karşılaşabileceği konusunda uyardı.

Bu açıklamalar, geçen hafta yaptığı ulusal konuşmanın ardından geldi; konuşmasında çatışmanın iki ila üç hafta daha sürebileceğini öne sürmüştü. Bu arada, OPEC+ Mayıs ayında günlük 206 bin varil üretim artışı planlarını açıkladı, ancak boğaz kapalıyken ek arzın küresel pazarlara nasıl ulaşacağı konusunda sorular devam ediyor.

Grup ayrıca, İran saldırıları sonucu hasar gören altyapının onarımının hem maliyetli hem de yavaş olduğunu ve bunun da genel arzı kısıtlı tutabileceğini belirtti.