ABD’de benzin fiyatları için 3 dolar eşiği: Düşüş zaman alabilir

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, benzin fiyatlarının zirve yaptığına inandığını ancak ülkedeki fiyatların gelecek yıla kadar galon başına 3 doların üzerinde kalabileceğini öngördüğünü belirtti.

Benzin fiyatları, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaş ve İran'ın yakın ülkelere yönelik saldırıları sırasında yükseldi; bu durum, Cumhuriyetçi Parti'nin Senato ve Temsilciler Meclisi'ndeki küçük çoğunluklarını koruyacağı Kasım ayı ara seçimleri öncesinde Başkan Donald Trump için siyasi zorluklar yaratıyor.

Wright, galon başına 3 doların altındaki benzin fiyatlarının "bu yılın ilerleyen dönemlerinde gerçekleşebileceğini, ancak bunun gelecek yıla kadar gerçekleşmeyebileceğini" söyledi. Wright, "Ancak fiyatlar muhtemelen zirveye ulaştı ve düşmeye başlayacaklar. Bu çatışmanın çözümüyle birlikte fiyatların düştüğünü kesinlikle göreceksiniz" dedi.

Trump yönetimi kararsız

Trump yönetimi yetkilileri, benzin fiyatlarının nasıl değişebileceği konusunda farklı görüşler sundu. Hazine Bakanı Scott Bessent geçen hafta benzin fiyatlarının bu yaz galon başına 3 dolar seviyesine düşeceğini tahmin ederken, Wright pazar günü bu fiyata ulaşmak için daha uzun bir muhtemel zaman çizelgesi ortaya koydu.

Trump'ın kendisi de benzin fiyatlarının kasım ayına kadar yüksek kalabileceğini söyledi.

AAA'nın bir tahminine göre, pazar günü bir galon normal benzinin ortalama fiyatı 4 dolar 5 cent oldu; bu fiyat bir yıl önce 3 dolar 16 cent idi.