ABD’de benzin fiyatları savaş sonrası ilk kez geriledi

AAA verilerine göre ABD'de kurşunsuz benzinin galon başına ortalama fiyatı perşembe günü 3,981 dolara inerek İran ile savaşın başlamasından bu yana ilk düşüşü kaydetti.

Bu hafif gerileme, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından 2022 baharından bu yana görülen en uzun artış serisi olan 25 günlük yükseliş zincirini kırdı.

Bununla birlikte benzin fiyatları savaşın başladığı bir ay öncesine kıyasla yaklaşık 99 sent yüksek seyrediyor. Orta derece ve premium benzin ile motorin fiyatları ise perşembe günü artmaya devam etti.

24 eyalet ve Washington DC’de fiyatlar düştü; en büyük düşüş Florida’da görüldü (2 cent).

En fazla artış ise Utah, Wyoming ve Idaho’da yaşandı.

Orta Batı ve Güney eyaletlerinde fiyatlar görece düşük seyrediyor; Oklahoma’da ortalama 3,26 $/galon ile en ucuz benzin satılıyor.

Dizel fiyatı ortalama 5,37 $/galon seviyesinde, bu da kamyoncular ve taşımacılığa bağımlı sektörler üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.