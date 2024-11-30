ABD'de 'Black Friday' satışları bu yıl yüzde 3,4 arttı

Amerikalı tüketiciler, ülkede "Black Friday" olarak adlandırılan, Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününde mağazaların sunduğu fırsatlar ve promosyonlara kayıtsız kalamadı.

Mastercard SpendingPulse'ın öncü verilerine göre, "Black Friday" dolayısıyla otomotiv hariç perakende satışlar, bu yıl geçen yılın aynı gününe kıyasla yüzde 3,4 arttı.

Söz konusu günde internetten yapılan satışlar yüzde 14,6 artarken, mağaza satışları yüzde 0,7'lik mütevazı bir artış kaydetti.

Öte yandan, Adobe Analytics'in verilerine göre, ABD'de "Black Friday" olarak adlandırılan günde çevrim içi harcamalar 10,8 milyar doları buldu. Bu rakam geçen yılın aynı gününde 9,8 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

ABD'de kasım ayının 4'üncü perşembesi kutlanan Şükran Günü ile başlayan, indirimli alışverişlerin tüm ülkeye yayıldığı "Black Friday", küçük işletmelerin satışlarını yükseltmeyi amaçlayan Küçük İşletmeler Cumartesisi ve Siber Pazartesi ile devam ederek Noel ve ardından 31 Aralık'taki Yılbaşı Gecesi ile sona eren dönem, perakende sektörü için önem taşıyor.

Ülkede "tatil sezonu" olarak adlandırılan bu dönem, büyük perakendeciler için genellikle yılın en kazançlı zamanı olarak nitelendirilirken, Amerikalı tüketicilerin ekonomik durumunun da bir ölçütü olarak değerlendiriliyor.