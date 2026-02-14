ABD’de borç baskısı orta ve yüksek gelir grubuna yayıldı

The Wall Street Journal’ın haberine göre, ABD’de konut kredisi ve kredi kartı borçlarında ödeme gecikmeleri artarken mali baskının düşük gelir grubunun ötesine yayılıyor. Finansal danışmanlık hizmetlerine başvuran bireylerin gelir düzeyindeki artış, borç sorunlarının daha geniş bir kesimi etkilediğine işaret etti.

Ulusal Kredi Danışmanlığı Vakfı (NFCC) verilerine göre, kredi danışmanlığı hizmeti alan müşterilerin ortalama yıllık geliri yaklaşık 70 bin dolara yükseldi. Bu seviye, pandemi öncesinde yaklaşık 40 bin dolar seviyesindeydi.

Bu dönemde danışmanlık alan müşterilerin ortalama teminatsız borcu da önemli ölçüde arttı. Kurumun verilerine göre, söz konusu borç miktarı yaklaşık 35 bin dolara ulaştı. Pandemi öncesinde bu tutar yaklaşık 10 bin dolar düzeyinde bulunuyordu.

Finansal stres göstergeleri yükseldi

Artan borç-gelir oranları ve ödeme planlarında yaşanan gecikmeler, kuruluşun finansal stres göstergesini 2018 yılından bu yana en yüksek seviyeye taşıdı. Bu durum, hanehalklarının borç yükünü yönetmekte giderek zorlandığını ortaya koyuyor.

New York Fed verilerine göre, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde hanehalkı borçlarının en az bir türünde gecikme oranı yüzde 4,8’e yükseldi. Bu oran 2017 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye işaret etti.

Konut kredilerinde risk artışı

Özellikle konut kredilerinde ödeme sorunlarının belirginleştiği görülüyor. Federal Konut İdaresi (Federal Housing Administration) tarafından desteklenen kredileri kullananların yaklaşık yüzde 13’ünün ödemelerinin güncel olmadığı bildirildi. Aynı kredi grubunda haciz sürecine giren kredi sayısında da artış yaşandığı ifade edildi.

İstihdam ve harcamalardaki artışa rağmen borç yükü büyüyor

Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre, ülkede istihdam artışı son bir yılın en güçlü seviyesine ulaştı. Ayrıca 2025 yılında tüketici harcamalarının yüzde 2,7 arttığı kaydedildi. Buna rağmen borçluluk oranlarındaki yükseliş dikkat çekti.

Danışmanlık hizmeti talep eden borçluların yaklaşık üçte birinin faturalarında gecikmeye düştüğünü ortaya koydu. Veriler, mali baskının yalnızca düşük gelirli kesimlerle sınırlı kalmadığını ve daha geniş gelir gruplarını etkilediğini gösterdi.