ABD'de borç tavanı krizi: Analistler "X-date" konusunda uyardı

Analistler, ABD hükümetinin 31.4 trilyon dolarlık borç tavanını yükseltmek için son tarihinin beklenenden daha erken olabileceği konusunda uyardı.

Goldman Sachs analistleri, Nisan ayındaki zayıf vergi tahsilatlarının Haziran ayının ilk yarısında "X-date" olarak adlandırılan noktaya daha erken ulaşma ihtimalini artırdığını belirtti. Bu durum kısa vadeli borç limitinin uzatılması olasılığını da artırıyor. Ayrıca "X-date" kavramı ABD'nin yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getiremeyeceği bir durumu ifade etmek için kullanılıyor.

Citi'deki analistler de, kısa vadeli bir anlaşmanın Haziran veya Temmuz aylarında beklenmesi gerektiğini söyledi. Hazine Bakanlığı, Federal hükümetin mali yükümlülüklerini yerine getiremeyeceği zamana 5 Haziran gibi erken bir tarihte ulaşabileceği konusunda uyarıda bulunurken, Kongre Bütçe Ofisi bu anın Temmuz ve Eylül ayları arasında geleceğini tahmin ediyor.

Bu durumda, Kongre'nin bu yaz borç tavanını yükseltmek için bir anlaşmaya varması gerekiyor. Ancak, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında bu konuda anlaşmazlık yaşanabileceği düşünülüyor. Uzmanlar, borç tavanının yükseltilmemesi durumunda ABD'nin faiz oranları, kredi notu ve finansal piyasalardaki istikrarı tehlikeye atabileceği uyarısında bulunuyorlar.