  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD'de bütçe açığı 291 milyar dolara ulaştı
Takip Et

ABD'de bütçe açığı 291 milyar dolara ulaştı

ABD’de federal bütçe açığı temmuzda yüzde 19,4 artarak 291 milyar dolara, yılın ilk 10 ayında ise 1,6 trilyon dolara yükseldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de bütçe açığı 291 milyar dolara ulaştı
Takip Et

ABD Hazine Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2024'te başlayan ve 30 Eylül 2025'te sona erecek olan 2025 mali yılının onuncu ayında federal hükümetin bütçe açığı 291 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, geçen yıl temmuz ayında 243,7 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,4 arttı.

Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi 206,7 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri temmuzda yıllık yüzde 2,5 artarak 338,5 milyar dolara çıkarken, harcamaları yıllık yüzde 9,7 artışla 629,6 milyar dolara yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikası doğrultusunda temmuz ayında gümrük vergilerinden elde edilen net gelirin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 287,9 artışla yaklaşık 28 milyar dolara çıkması dikkati çekti.

On aylık bütçe açığı 1,6 trilyon dolara ulaştı

Ülkede 2025 mali yılının onuncu ayı olan temmuz itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,4 artarak 1,6 trilyon dolara ulaştı.

Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 1,5 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın on ayında gelirler geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,4 artarak 4,4 trilyon dolara çıkarken, harcamalar yüzde 6,7 artışla yaklaşık 5,9 trilyon dolara yükseldi.

31 hisse için 51 hedef fiyat açıklandı, beklentiler değişti! Aselsan, THY, Bim, Tüpraş, Pegasus...31 hisse için 51 hedef fiyat açıklandı, beklentiler değişti! Aselsan, THY, Bim, Tüpraş, Pegasus...Ekonomi

 

Türk firmaları Mısır'a kaydı, ülkede tekstil piyasası canlandıTürk firmaları Mısır'a kaydı, ülkede tekstil piyasası canlandıTekstil

 

 

Küresel Ekonomi
Fed/Thomas Barkin: Mevcut faiz oranı her iki senaryoya da hazır
Mevcut faiz oranı her iki senaryoya da hazır
Powell'ın koltuğu için 3 isim daha öne atıldı
Powell'ın koltuğu için 3 isim daha öne atıldı
Trump'tan Fed Başkanı Powell'a dava tehdidi
Trump'tan Fed Başkanı Powell'a dava tehdidi
ABD enflasyon verisi açıklandı
ABD enflasyon verisi açıklandı
Almanya'da ekonomik güven endeksi geriledi
Almanya'da ekonomik güven endeksi geriledi
Hindistan'da enflasyon 8 yılın en düşüğünde
Hindistan'da enflasyon 8 yılın en düşüğünde