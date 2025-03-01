ABD’de büyüme hızı yavaşlıyor: Atlanta Fed tahmini düştü
Atlanta Fed araştırmasında ABD'nin ilk çeyrek GSYH tahmini yüzde -1,5 oldu.
Atlanta Fed'in GDPNow modelinde, ABD'nin 2025 yılı ilk çeyrek dönemine ilişkin GSYH tahmini aşağı yönlü revize edildi.
Atlanta Fed GDPNow modelinde, ilk çeyrek döneme ilişkin GSYH tahmini açıklanan verilerin ardından yüzde 2,3'ten yüzde 1,5'e geriledi.
ABD Ekonomik Analiz Bürosu ve ABD Nüfus Sayımı Bürosu'nun son açıklamalarının ardından, net ihracatın birinci çeyrek reel GSYH büyümesine katkısının yüzde -0,41 puandan yüzde -3,70 puana düşerken, birinci çeyrek gerçek kişisel tüketim harcamaları büyümesinin tahmini yüzde 2,3'ten yüzde 1,3'e indi.
Atlanta Fed'in bir sonraki anket sonucu 3 Mart'ta açıklanacak.