  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD’de büyüme hızı yavaşlıyor: Atlanta Fed tahmini düştü
Takip Et

ABD’de büyüme hızı yavaşlıyor: Atlanta Fed tahmini düştü

Atlanta Fed araştırmasında ABD'nin ilk çeyrek GSYH tahmini yüzde -1,5 oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD’de büyüme hızı yavaşlıyor: Atlanta Fed tahmini düştü
Takip Et

Atlanta Fed'in GDPNow modelinde, ABD'nin 2025 yılı ilk çeyrek dönemine ilişkin GSYH tahmini aşağı yönlü revize edildi.

Atlanta Fed GDPNow modelinde, ilk çeyrek döneme ilişkin GSYH tahmini açıklanan verilerin ardından yüzde 2,3'ten yüzde 1,5'e geriledi.

ABD Ekonomik Analiz Bürosu ve ABD Nüfus Sayımı Bürosu'nun son açıklamalarının ardından, net ihracatın birinci çeyrek reel GSYH büyümesine katkısının yüzde -0,41 puandan yüzde -3,70 puana düşerken, birinci çeyrek gerçek kişisel tüketim harcamaları büyümesinin tahmini yüzde 2,3'ten yüzde 1,3'e indi.

Atlanta Fed'in bir sonraki anket sonucu 3 Mart'ta açıklanacak.

Trump 7 Mart'ta 'ilk' kripto zirvesine ev sahipliği yapacakTrump 7 Mart'ta 'ilk' kripto zirvesine ev sahipliği yapacakKripto Para

 

Küresel Ekonomi
Çin'de üretim faaliyetleri global ticari risklerine rağmen genişledi
Çin'de üretim faaliyetleri global ticari risklerine rağmen genişledi
ABD'den İsrail'e yeni silah satışı
ABD'den İsrail'e yeni silah satışı
S&P, Fransa'nın kredi notu görünümünü negatife çevirdi
S&P, Fransa'nın kredi notu görünümünü negatife çevirdi
ABD Hazine Bakanı Bessent: 6-12 ay içinde 'Trump ekonomisi' başlayacak
6-12 ay içinde 'Trump ekonomisi' başlayacak
IMF'den Ukrayna'ya yeni destek paketi
IMF'den Ukrayna'ya yeni destek paketi
ECB: Ödeme sistemindeki sorunlar bankacılık işlemlerini zorlaştırdı
Ödeme sistemindeki sorunlar bankacılık işlemlerini zorlaştırdı