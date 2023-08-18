ABD'de büyüme üçüncü çeyrekte hızlanacak

Ekonomistler, ABD ekonomisinin önümüzdeki yıl daha güçlü olacağını ve işsizlik oranının daha az artacağını öngörerek Fed'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağı yönündeki beklentilere destek verdiler.

Bloomberg'in ekonomistler ile aylık olarak yaptığı ankete göre, ABD'de GSYH'nın üçüncü çeyrekte yıllık bazda %1,8 artarak Temmuz ayında öngörülen %0,5'lik hızın neredeyse dört katına çıkması bekleniyor.

Ekonomistler ayrıca yılın son üç ayında ekonominin daralmak yerine bir miktar genişleyeceğini düşünüyor.

Artık genel olarak daha güçlü bir ekonomi öngören ekonomistler, Amerikalıların sağlıklı bir hızda harcamaya devam etmesiyle birlikte ivmeli yönlendiğini vurguladılar.

11-16 Ağustos tarihleri arasında yapılan ankete 68 ekonomist yanıt verdi.