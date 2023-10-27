ABD'de çekirdek PCE beklentilere paralel

Ekonomik Analiz Bürosu tarafından bugün açıklanan tahminlere göre kişisel gelir Eylül ayında 77,8 milyar dolar, bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı.

Harcanabilir kişisel gelir, kişisel gelirden kişisel cari vergiler düşüldükten sonra, 56,1 milyar dolar, yüzde 0,3 yükseldi ve kişisel tüketim harcamaları 138.7 milyar dolar, yüzde 0,7 arttı.

PCE fiyat endeksi Eylül'de yüzde 0,4 artarken, gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek PCE fiyat endeksi yüzde 0,3 yükseldi.

Ağustos ayında yüzde 0,4 artan PCE'nin Eyül ayında da yüzde 0,4 yükselmesi bekleniyordu. Çekirdek PCE'nin de Eylül'de yüzde 0,3 arttığı tahmin ediliyordu.

Eylül ayında reel DİE yüzde 0,1 azalırken, reel PCE yüzde 0,4 arttı.