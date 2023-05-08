ABD'de çelik ithalat izinleri Nisan ayında %17.6 azaldı

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI), ABD Ticaret Bakanlığı'nın Çelik İthalatı İzleme ve Analiz (SIMA) verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, Nisan ayında ABD'ye yapılan çelik ithalat izin başvurularının net 2 milyon 292 bin ton olduğunu duyurdu. Bu rakam, Mart ayındaki 2 milyon 615 bin net tonluk izin miktarına göre yüzde 17.6 oranında bir düşüşü yansıtıyor.

AISI'nin verilerine göre, 2023 yılının ilk dört ayında toplam çelik ithalat izinleri yüzde 12.6 oranında düşüşle 9 milyon 805 bin ton olarak gerçekleşti. Aynı dönemde nihai çelik ithalat izinleri ise yüzde 14.6 oranında azalarak 7 milyon 584 bin tona geriledi.