ABD'de çelik ithalat izinleri Nisan ayında %17.6 azaldı
Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü'nün verilerine göre, Nisan ayında ABD'ye yapılan çelik ithalatı izin başvuruları Mart ayına göre yüzde 17.6 düşüş gösterirken, 2023 yılının ilk dört ayında toplam çelik ithalat izinleri yüzde 12.6, nihai çelik ithalat izinleri ise yüzde 14.6 oranında azaldı.
Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI), ABD Ticaret Bakanlığı'nın Çelik İthalatı İzleme ve Analiz (SIMA) verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, Nisan ayında ABD'ye yapılan çelik ithalat izin başvurularının net 2 milyon 292 bin ton olduğunu duyurdu. Bu rakam, Mart ayındaki 2 milyon 615 bin net tonluk izin miktarına göre yüzde 17.6 oranında bir düşüşü yansıtıyor.
AISI'nin verilerine göre, 2023 yılının ilk dört ayında toplam çelik ithalat izinleri yüzde 12.6 oranında düşüşle 9 milyon 805 bin ton olarak gerçekleşti. Aynı dönemde nihai çelik ithalat izinleri ise yüzde 14.6 oranında azalarak 7 milyon 584 bin tona geriledi.