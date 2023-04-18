ABD'de, çelik üretiminde toparlanma sürüyor

American Iron ve Steel Institute (AISI), ABD'deki çelik üretiminin son durumuna ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, 15 Nisan'da biten haftada yerel ham çelik üretimi 1 milyon 687 bin net ton olarak gerçekleşti ve kapasite kullanım oranı yüzde 75.0 oldu. Geçen yılın aynı döneminde üretim 1 milyon 788 bin ton ve kapasite kullanım oranı yüzde 81.9 olarak kaydedilmişti. Dolayısıyla son haftaki üretim, bir yıl öncesine göre yüzde 5.6 oranında bir düşüşü gösteriyor.

15 Nisan'da biten haftanın üretim verileri, bir önceki haftaya göre ise yüzde 0.7 artış gösterdi. Geçen hafta, kapasite kullanım oranı yüzde 74.4 ve üretim miktarı 1 milyon 675 bin ton olarak kaydedilmişti. Bu veriler, ABD'deki çelik endüstrisindeki üretim artışına işaret ediyor.

Ancak yıllık toplam üretimdeki veriler, çelik endüstrisindeki düşüşün devam ettiğini gösteriyor. AISI'nin verilerine göre, 15 Nisan'da biten haftaya kadar olan dönemde yıllık toplam üretim, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.4 azalarak 24 milyon 970 bin tona geriledi. Kapasite kullanım oranı da yüzde 80.3'ten yüzde 74.4'e indi. Bu veriler, ABD'deki çelik endüstrisinin hala pandeminin etkilerini hissettiğine işaret ediyor.