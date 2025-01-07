ABD'de CFTC Başkanı Behnam, 20 Ocak'ta görevini bırakacağını açıkladı

Behnam, yaptığı yazılı açıklamada, 2017'den bu yana önce komisyon üyesi, ardından da başkan olarak Amerikan halkına ve CFTC'ye hizmet etmekten onur duyduğunu ifade etti.

CFTC'de geçirdiği 7 yılı aşkın sürenin ardından 20 Ocak'ta Başkanlık görevini bırakacağını belirten Behnam, 7 Şubat'ın komisyondaki son günü olacağını kaydetti.

Behnam, Başkan olarak düzenlemeye tabi piyasalardaki riskleri belirlemeye, değerlendirmeye ve ele almaya odaklandığına işaret ederek, aksaklıkları en aza indirmek ve tüm paydaşlar için eşit bir oyun alanı sağlamak için yasalar çerçevesinde çalıştıklarını anlattı.

ABD Başkanı Joe Biden, Senatör Chuck Schumer ve Senatör Debbie Stabenow ile komisyon üyeleri ve CFTC personeline teşekkür eden Behnam, sorunsuz ve düzenli bir geçiş süreci sağlamak üzere ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın ekibiyle yakın işbirliği içerisinde çalışacağını belirtti.

Kripto dostu politikalar benimsemeyi vadeden ve ABD başkanlığı görevini 20 Ocak'ta Biden'dan devralacak olan Trump'ın döneminde, CFTC'nin daha etkin bir rol oynaması bekleniyor.