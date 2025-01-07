  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD'de CFTC Başkanı Behnam, 20 Ocak'ta görevini bırakacağını açıkladı
Takip Et

ABD'de CFTC Başkanı Behnam, 20 Ocak'ta görevini bırakacağını açıkladı

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) Başkanı Rostin Behnam, Donald Trump'ın ABD başkanlığı koltuğuna oturacağı 20 Ocak'ta görevinden ayrılacağını bildirdi.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de CFTC Başkanı Behnam, 20 Ocak'ta görevini bırakacağını açıkladı
Takip Et

Behnam, yaptığı yazılı açıklamada, 2017'den bu yana önce komisyon üyesi, ardından da başkan olarak Amerikan halkına ve CFTC'ye hizmet etmekten onur duyduğunu ifade etti.

CFTC'de geçirdiği 7 yılı aşkın sürenin ardından 20 Ocak'ta Başkanlık görevini bırakacağını belirten Behnam, 7 Şubat'ın komisyondaki son günü olacağını kaydetti.

Behnam, Başkan olarak düzenlemeye tabi piyasalardaki riskleri belirlemeye, değerlendirmeye ve ele almaya odaklandığına işaret ederek, aksaklıkları en aza indirmek ve tüm paydaşlar için eşit bir oyun alanı sağlamak için yasalar çerçevesinde çalıştıklarını anlattı.

ABD Başkanı Joe Biden, Senatör Chuck Schumer ve Senatör Debbie Stabenow ile komisyon üyeleri ve CFTC personeline teşekkür eden Behnam, sorunsuz ve düzenli bir geçiş süreci sağlamak üzere ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın ekibiyle yakın işbirliği içerisinde çalışacağını belirtti.

Kripto dostu politikalar benimsemeyi vadeden ve ABD başkanlığı görevini 20 Ocak'ta Biden'dan devralacak olan Trump'ın döneminde, CFTC'nin daha etkin bir rol oynaması bekleniyor.

Danimarka Başbakanı Frederiksen'den Trump'a açık mesaj: Grönland, Grönlandlılara aittirDanimarka Başbakanı Frederiksen'den Trump'a açık mesaj: Grönland, Grönlandlılara aittirDünya

 

Trump duyurdu: DAMAC Properties'ten ABD'ye 20 milyar dolarlık yatırımTrump duyurdu: DAMAC Properties'ten ABD'ye 20 milyar dolarlık yatırımDünya

 

Küresel Ekonomi
2025'te ABD ekonomisini neler bekliyor? Fitch: Birçok mali politika zorluklarıyla karşı karşıya
Fitch: Birçok mali politika zorluklarıyla karşı karşıya
ABD'de açık iş sayısı kasımda beklentileri aştı: Son 6 ayın en yüksek seviyesi
ABD'de açık iş sayısı kasımda beklentileri aştı: Son 6 ayın en yüksek seviyesi
ABD'de ISM hizmet endeksi aralıkta beklentilerin üzerine çıktı
ABD'de ISM hizmet endeksi aralıkta beklentilerin üzerine çıktı
NSO, Hindistan'ın büyüme tahminini aşağı çekti
NSO, Hindistan'ın büyüme tahminini aşağı çekti
Ayrılan ayrılana: ABD’nin dev bankaları ittifaktan çıkıyor!
Ayrılan ayrılana: ABD’nin dev bankaları ittifaktan çıkıyor!
ABD'nin ihracatı tüm zamanların zirvesinde
ABD'nin ihracatı tüm zamanların zirvesinde