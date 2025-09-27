ABD'de çip içeriğine göre vergilendirme planı: Elektronik ürünlere yeni zam mı gelecek?

ABD, yarı iletken bağımlılığını azaltmak için ithal elektronik ürünlere yeni vergi sistemi hazırlığında...

Trump yönetimi, üretimi ABD'ye çekmek amacıyla ithal elektronik cihazlara "çip içeriğine dayalı" gümrük vergileri getirmeyi planlıyor. Ürünlerde kullanılan çiplerin tahmini değerinin belirli bir yüzdesi kadar vergi uygulanması düşünülüyor. Bu adım, diş fırçalarından dizüstü bilgisayarlara kadar geniş bir ürün yelpazesini etkileme potansiyeli anlamına geliyor.

Beyaz Saray'dan ulusal güvenlik vurgusu: Amerika yabancı ithalata bağımlı olamaz

Beyaz Saray sözcüsü Kush Desai, planın amacını şu sözlerle açıkladı:

"Amerika, ulusal ve ekonomik güvenliğimiz için hayati önem taşıyan yarı iletkenlerde yabancı ithalata bağımlı olamaz."

Desai, ayrıca Trump yönetiminin gümrük vergileri, vergi indirimleri, regülasyon ve enerji bolluğu gibi araçlarla kritik üretimi ülkeye geri getirmek için çok yönlü bir strateji yürüttüğünü belirtti.

Enflasyon endişesi büyüyor

Ekonomistler ise yeni gümrük vergilerinin tüketici ürünlerinin fiyatını artırabileceği konusunda uyarıyor. Muhafazakar Amerikan Girişim Enstitüsü'nden Michael Strain, ABD'de halihazırda Fed hedefi olan yüzde 2'nin üzerinde seyreden ve hızlanan enflasyonun bu planla daha da artabileceğini söyledi.

Strain, "Bu vergiler, sadece ithal ürünleri değil, yurt içinde üretilen malları da pahalılaştıracak çünkü üretimde kullanılan kilit girdiler etkilenecek" ifadelerini kullandı.

Üretim ABD'ye kayar mı, fiyatlar artar mı?

Planın hayata geçmesi durumundaABD üretiminin artması bekleniyor. Ancak bu süreçte tüketicilerin birçok ürünü daha yüksek fiyatlarla almak zorunda kalabileceği öngörülüyor.