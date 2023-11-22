ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklentilerden fazla geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, beyaz eşya, bilgisayar, araba ve diğer mamul mallar da dahil olmak üzere en az üç yıl dayanması beklenen ürünlere yönelik yeni siparişler Ekim ayında mevsimsellikten arındırılmış bazda bir önceki aya göre yüzde 5,4 düşüşle 279,4 milyar dolara indi.

The Wall Street Journal'ın anketine katılan ekonomistler siparişlerin yüzde 3,4 düşmesini bekliyorlardı.

Dayanıklı mal siparişleri Eylül ayında yüzde 4,7 artıştan yüzde 4,0 artışa revize edildi.

Savunma hariç tutulduğunda yeni siparişler yüzde 6,7 düşerken, ulaştırma hariç tutulduğunda değişim göstermedi.

Hava araçları hariç savunma siparişlerinde ise yüzde 0,1 düşüş yaşandı.