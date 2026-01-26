ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklentilerden güçlü büyüdü

ABD Nüfus Sayım Bürosu’nun açıkladığı verilere göre, Kasım ayında da dayanıklı mal siparişleri bir önceki aya göre 16,4 milyar dolar artarak yüzde 5,3 yükselişle 323,8 milyar dolara ulaştı. Böylece siparişler son dört ayın üçünde artış göstermiş oldu. Ekim ayında siparişler yüzde 2,1 düşüş kaydetmişti.

Kasım ayında siparişlerin yüzde 4,5 arttığı tahmin ediliyordu.

Ulaştırma hariç yeni siparişler kasımda yüzde 0,5 artarken, savunma hariç yeni siparişlerdeki artış yüzde 6,6 olarak gerçekleşti. Artışın ana kaynağı ulaştırma ekipmanları oldu. Bu kalemde yeni siparişler 15,3 milyar dolar artarak yüzde 14,7 yükseldi ve 119,3 milyar dolara çıktı.

Sevkiyatlar tarafında ise daha sınırlı bir görünüm izlendi. Toplam dayanıklı mal sevkiyatları kasımda 308,7 milyar dolar ile bir önceki aya göre yüzde 0,2 geriledi. Ulaştırma hariç sevkiyatlar yüzde 0,5 artışla 207,9 milyar dolara yükselirken, savunma hariç sevkiyatlar yüzde 0,4 düşüşle 289,7 milyar dolar olarak kaydedildi.

Kasım ayı verisinin 24 Aralık tarihinde açıklanması gerekiyordu, ancak federal hükümetin uzun süre kapalı kalması veri takviminin de kaymasına yol açtı.

Census, Üreticilerin Sevkiyatları, Stokları ve Siparişleri Tam Raporu'nu 7 Ocak yerine 29 Ocak'ta açıklayacak.