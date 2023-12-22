ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklentileri aştı

ABD Ticaret Bakanlığı, kasım ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 5,4 artışla 295,4 milyar dolara yükseldi.

Piyasa beklentileri söz konusu siparişlerin bu dönemde yüzde 2,2 artması yönündeydi. Temmuz 2020'den bu yana en büyük artışı kaydeden dayanıklı mallara yönelik siparişler, ekimde yüzde 5,1 azalarak 280,2 milyar dolara gerilemişti.

Kasımda yüzde 15,3 artan ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişler, dayanıklı mal siparişlerindeki artışta etkili oldu.

Ulaşım hariç siparişler bu dönemde yüzde 0,5 ve savunma hariç siparişler yüzde 6,5 arttı.

Kullanım ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.