ABD’de dayanıklı mal siparişleri beklentilerin üzerinde geriledi
ABD’de şubat ayı dayanıklı mal siparişleri beklentilerin üzerinde geriledi. ABD Nüfus Bürosu’nun açıkladığı verilere göre yeni siparişler yüzde 1,4 düşerek 315,5 milyar dolara indi. Piyasa beklentisi yüzde 1’lik düşüş yönündeydi. Ocak ayında ise yüzde 0,5’lik azalma kaydedilmişti.
Ulaştırma kalemi hariç siparişler yüzde 0,8 artış gösterirken, savunma hariç siparişler yüzde 1,2 geriledi. Genel makine siparişleri yüzde 1,5 yükseldi, elektrikli ekipman siparişleri yüzde 0,1 düştü. Savunma uçak ve parçaları siparişlerinde yüzde 3,8’lik azalma yaşandı. Savunma dışı sermaye malları (uçak hariç) siparişleri ise yüzde 0,6 artışla beklentiyi aştı.
Dayanıklı mal sevkiyatları şubatta yüzde 1,3 artışla 319,2 milyar dolara yükseldi. Ulaştırma ekipmanları kalemi ise yüzde 5,4 düşüşle 106,1 milyar dolara gerileyerek genel siparişlerdeki zayıflamanın ana nedeni oldu.