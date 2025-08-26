  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD'de dayanıklı mal siparişleri düştü
Takip Et

ABD'de dayanıklı mal siparişleri düştü

ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı, temmuzda yüzde 2,8 ile beklentilerden az düştü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de dayanıklı mal siparişleri düştü
Takip Et

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,8 azalarak 302,8 milyar dolara geriledi.

Piyasa beklentisi, dayanıklı mal siparişlerinin bu dönemde yüzde 3,8 azalması yönündeydi.

Dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı haziran ayında yüzde 9,4 düşmüştü.

Ulaşım hariç siparişler temmuzda yüzde 1,1 artarken, savunma hariç siparişler yüzde 2,5 azaldı.

Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

Küresel Ekonomi
ABD'de konut fiyatlarının artış hızı gerilemeyi sürdürdü
ABD'de konut fiyatlarının artış hızı gerilemeyi sürdürdü
Bir ülke daha 4 gün çalışma üzerinde hazırlık yapıyor! Saatler azaltılacak
Bir ülke daha 4 gün çalışma üzerinde hazırlık yapıyor! Saatler azaltılacak
Fitch: Avrupa bankaları ABD'nin yeni gümrük tarifelerine karşı dayanıklı
Fitch: Avrupa bankaları ABD'nin yeni gümrük tarifelerine karşı dayanıklı
Almanya ve Kanada kritik mineraller konusunda anlaştı
Almanya ve Kanada kritik mineraller konusunda anlaştı
İsveç Merkez Bankası'ndan faiz indirim ihtimali masada
İsveç Merkez Bankası'ndan faiz indirim ihtimali masada
ABD'den vize ücretlerine yüzde 135 zam
ABD'den vize ücretlerine yüzde 135 zam