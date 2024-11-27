ABD'de dayanıklı mal siparişleri ekim ayında toparlandı

ABD Nüfus Bürosu tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, dayanıklı tüketim mallarına yönelik yeni siparişler Ekim ayında art arda iki aylık düşüşün ardından 0,7 milyar dolar veya yüzde 0,2 artarak 286,6 milyar dolara yükseldi. Bu artış Eylül ayındaki yüzde 0,4'lük düşüşün ardından gerçekleşti.

Ulaşım hariç tutulduğunda yeni siparişler yüzde 0,1 arttı. Savunma hariç yeni siparişler yüzde 0,4 arttı. Ulaştırma ekipmanları da art arda iki aylık düşüşün ardından 0,4 milyar dolar veya yüzde 0,5 artışla 97,1 milyar dolara yükseldi.

Sevkiyatlar ekim ayında dayanıklı tüketim malları sevkiyatları art arda üç ay düşüş göstererek 1,6 milyar dolar ya da yüzde 0,6 azalarak 285,2 milyar dolara geriledi. Bu, eylül ayındaki yüzde 0,8'lik düşüşü takip etti.

Ulaşım ekipmanları da üç ay üst üste düşüş göstererek 1,9 milyar dolar ya da yüzde 2,1 azalışla 92,0 milyar dolara geriledi.

Ekim ayında sermaye malları için savunma dışı yeni siparişler 1,2 milyar dolar veya yüzde 1,4 artarak 86,2 milyar dolara yükseldi. Sevkiyatlar 1,6 milyar dolar veya yüzde 1,9 azalarak 83,0 milyar dolara geriledi.

Karşılanmayan siparişler 3,2 milyar dolar ya da yüzde 0,4 artarak 843,5 milyar dolara yükseldi. Stoklar 1,1 milyar dolar veya yüzde 0,5 azalarak 230,6 milyar dolara geriledi.

Ekim ayında yeni sermaye malları için savunma siparişleri 0,7 milyar dolar veya yüzde 4,0 azalarak 17,3 milyar dolara geriledi. Sevkiyatlar 0,5 milyar dolar veya yüzde 3,8 artarak 14,9 milyar dolara ulaştı. Karşılanmayan siparişler 2,5 milyar dolar ya da yüzde 1,2 artarak 211,3 milyar dolara yükseldi. Stoklar 0,4 milyar dolar ya da yüzde 1,5 artarak 26,0 milyar dolara yükseldi.