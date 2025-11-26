ABD'de dayanıklı mal siparişleri eylülde arttı

  1. Ekonomim
ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı eylülde yüzde 0,5 yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 artarak 313,7 milyar dolara çıktı.

Bu dönemde piyasa beklentilerine paralel artış kaydeden dayanıklı mal siparişlerinin tutarı ağustosta yüzde 3 artmıştı. Ulaşım hariç siparişler eylülde yüzde 0,6 ve savunma hariç siparişler yüzde 0,1 yükseldi.

Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

