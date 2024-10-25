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ABD'de dayanıklı mal siparişleri eylülde azaldı

ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarında, eylülde yüzde 0,8 azalış kaydedildi.

Haber Merkezi
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ABD'de dayanıklı mal siparişleri eylülde azaldı
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ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 azalışla 284,8 milyar dolara geriledi.

Dayanıklı mal siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 1,1 azalacağı yönündeydi.

Son dört ayın üçünde düşüş kaydeden dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, ağustosta da yüzde 0,8 azalmıştı.

Ulaşım hariç siparişler bu dönemde yüzde 0,4 artarken, savunma hariç siparişlerde yüzde 1,1 düşüş oldu.

Dayanıklı mal siparişleri verisi nasıl yorumlanır?

Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

Dayanıklı mal siparişleri, üretimde imalatçıların aldıkları siparişleri gösterirken, ekonomik faaliyetlere yönelik önemli bir gösterge olarak izleniyor. Siparişlerdeki artış üretim artışı için öncü bilgi sunar.  ABD dayanıklı mal siparişlerinde beklenenden yüksek gerçekleşen verileri dolar için güçlü bir sinyal verirken, beklenenden düşük gelen veriler de dolarda zayıflama olarak görülüyor.

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