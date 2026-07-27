ABD'de dayanıklı mal siparişleri haziranda beklentilerin altında kaldı

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin dayanıklı mal sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artışla 334,8 milyar dolara yükseldi.

Piyasa beklentisi, dayanıklı mal siparişlerinin bu dönemde yüzde 1,6 artması yönündeydi. Dayanıklı mal siparişleri mayısta yüzde 4 azalmıştı.

Dayanıklı mal siparişlerinde bu dönemde yaşanan yükselişte, bilgisayar ve elektronik ürünlerin siparişlerindeki yüzde 3,1'lik artış etkili oldu.

Ulaşım ekipmanları hariç yeni siparişler haziranda yüzde 0,6, savunma hariç yeni siparişler ise yüzde 0,3 arttı.

Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.