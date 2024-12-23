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ABD'de dayanıklı mal siparişleri kasımda beklentinin altında kaldı

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,1 azalarak 285,1 milyar dolara geriledi.

Haber Merkezi
AA
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ABD'de dayanıklı mal siparişleri kasımda beklentinin altında kaldı
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ABD Ticaret Bakanlığı, kasım ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 azalışla 285,1 milyar dolara geriledi.

Dayanıklı mal siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 0,3 azalacağı yönündeydi. Dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, ekimde yüzde 0,8 artmıştı.

Ulaşım hariç siparişler bu dönemde yüzde 0,1, savunma hariç siparişler yüzde 0,3 azaldı.

Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

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