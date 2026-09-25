ABD'de dayanıklı mal siparişleri temmuzda beklentiyi aştı

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ABD'de üretilen dayanıklı mallar için yeni siparişler temmuz ayında artış gösterdi. Siparişler bir önceki aya göre %1,1 artarak 339,3 milyar dolara yükseldi.

Bu artış haziran ayında yukarı yönlü revize edilen %0,5'lik artışın ardından geldi. Temmuz verisi piyasa tahminlerindeki %0,5'lik kazanç beklentisini aştı ve nisandan bu yana en güçlü artışı işaret etti.

Artışa ulaşım ekipmanları öncülük etti

Temmuz ayındaki artışı esas olarak ulaşım ekipmanları için gelen daha yüksek siparişler sürükledi. Ulaşım ekipmanları siparişleri %2,3 artış gösterdi.

Bu kalemde savunma dışı uçaklar ve parçaları %12,7, savunma uçakları ve parçaları ise %4,9 artış kaydetti.

Sermaye malları ve metaller güçlü geldi

Sermaye mallarında da sağlam kazançlar görüldü. Sermaye malları siparişleri %1,3 arttı.

Ana metaller %1,5 ve makineler %1,2 artış gösterdi.

Teknoloji kalemlerinde düşüş görüldü

Öte yandan bazı kalemlerde düşüş yaşandı. Bilgisayarlar ve elektronik ürünler için siparişler %1,1 geriledi.

Elektrikli ekipman, aletler ve bileşenler için siparişler %0,4 azaldı.

Ulaşım hariç siparişler beklentinin altında kaldı

Ulaşım hariç dayanıklı mal siparişleri %0,4 arttı. Bu veri haziranda yukarı yönlü revize edilen %1,1'lik büyümenin ardından geldi ve %0,6'lık piyasa tahmininin altında kaldı.

İş dünyası harcama planları için yakından izlenen uçak hariç savunma dışı sermaye malları siparişleri ise %0,2 arttı. Bu artış haziranda yukarı yönlü revize edilen %1,7'lik artışın ardından geldi ve %0,9'luk tahminlerin altında gerçekleşti.