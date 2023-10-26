ABD'de dayanıklı mal siparişleri yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 4,7 artarak 297,2 milyar dolara çıktı. Bu dönemde siparişlerin yüzde 1,7 yükseleceği öngörülüyordu.

Eylülde dayanıklı mal siparişlerindeki değişim, Temmuz 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek aylık artış oldu.

Dayanıklı mallara yönelik siparişler, ağustosta yüzde 0,1 azalışla 284 milyar dolar olmuştu.

Üst üste 2 aylık düşüşün ardından eylülde yüzde 12,7 yükselen ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişler, dayanıklı mal siparişlerindeki artışta etkili oldu.

Ulaşım hariç siparişler bu dönemde yüzde 0,5, savunma hariç siparişler ise yüzde 5,8 artış gösterdi.

Kullanım ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.