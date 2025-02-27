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ABD'de dayanıklı mal siparişlerin beklentilerin üzerinde arttı

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, ocakta yüzde 3,1 artarak 286 milyar dolara ulaşırken, iki aylık düşüşün ardından beklentilerin üzerinde bir yükseliş kaydetti.

Haber Merkezi
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ABD'de dayanıklı mal siparişlerin beklentilerin üzerinde arttı
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ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 3,1 artarak 286 milyar dolara yükseldi.

İki aylık düşüşün ardından artış kaydeden dayanıklı mal siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 2 artması yönündeydi.

Dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, Aralık 2024'te de yüzde 1,8 azalmıştı.

Ulaşım hariç siparişler bu dönemde yatay bir seyir izlerken, savunma hariç siparişler yüzde 3,5 arttı.

Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

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