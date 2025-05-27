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ABD’de dayanıklı mal siparişlerinde 4 ay sonra ilk düşüş

ABD'de dayanıklı mal siparişleri 4 aylık yükselişin ardından düştü.

Haber Merkezi
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ABD’de dayanıklı mal siparişlerinde 4 ay sonra ilk düşüş
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ABD Nüfus Bürosu tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, dayanıklı tüketim mallarına yönelik yeni siparişler, nisan ayında art arda dört aylık artışın ardından 19,9 milyar dolar ya da yüzde 6,3 azalarak 296,3 milyar dolara geriledi. Bu düşüş mart ayındaki yüzde 7,6'lık artışın ardından gerçekleşti. Ancak düşüş yüzde 7,8 olan beklentinin altında kaldı.

Taşımacılık hariç tutulduğunda yeni siparişler yüzde 0,2 arttı. Savunma hariç, yeni siparişler yüzde 7,5 azaldı.

Ulaştırma ekipmanları da art arda dört aylık artışın ardından 20,3 milyar dolar veya yüzde 17,1 düşüşle 98,8 milyar dolara geriledi.

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