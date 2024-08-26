ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişleri temmuz ayında hızlı arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan düzeltilmiş rakamlara göre, otomobil, uçak, beyaz eşya ve endüstriyel ekipman gibi üç yıl dayanması beklenen ürünlere yönelik yeni siparişler %9,9 arttı.

Ekonomistler ise siparişlerde yüzde 4 artış bekliyorlardı.

Ulaşım ekipmanları siparişleri, sivil uçak ve parçalarına yönelik yeni siparişlerin etkisiyle %35 oranında artarak temmuz ayındaki toparlanmaya öncülük etti.

Ulaştırma hariç tutulduğunda, toplam yeni siparişler bir önceki aya göre çok az bir düşüş gösterdi.