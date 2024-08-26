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ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişleri temmuz ayında hızlı arttı

ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişleri temmuz ayında hızlı artarak, uçak talebinin geri dönmesiyle bir önceki ayki düşüşü tersine çevirdi.

Haber Merkezi
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ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişleri temmuz ayında hızlı arttı
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ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan düzeltilmiş rakamlara göre, otomobil, uçak, beyaz eşya ve endüstriyel ekipman gibi üç yıl dayanması beklenen ürünlere yönelik yeni siparişler %9,9 arttı.

Ekonomistler ise siparişlerde yüzde 4 artış bekliyorlardı.

Ulaşım ekipmanları siparişleri, sivil uçak ve parçalarına yönelik yeni siparişlerin etkisiyle %35 oranında artarak temmuz ayındaki toparlanmaya öncülük etti.

Ulaştırma hariç tutulduğunda, toplam yeni siparişler bir önceki aya göre çok az bir düşüş gösterdi.

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