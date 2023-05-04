ABD'de dış ticaret açığı geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı martta bir önceki aya kıyasla yüzde 9,1 azalarak 64,2 milyar dolara geriledi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen ticaret açığının, bu dönemde 63,3 milyar dolar seviyesinde olması tahmin ediliyordu. Martta 4 ayın en düşük seviyesine gerileyen dış ticaret açığı, şubatta ise 70,6 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Ülkenin ihracatı, martta yüzde 2,1 artışla 256,2 milyar dolara çıkarken, ithalatı yüzde 0,3 azalışla 320,4 milyar dolara indi.

Ticaret açığı AB ve Çin ile azaldı, Kanada ile arttı

ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ve Çin ile arasındaki ticaret açığı bu dönemde azalış gösterirken, Kanada ile olan ticaret açığı arttı.

Ülkenin AB ile ticaret açığı, martta bir önceki aya göre yüzde 14 azalarak 15,6 milyar dolara geriledi.

ABD'nin Çin ile arasındaki ticaret açığı da martta yüzde 9 azalışla 22,9 milyar dolara indi.

Ülkenin Kanada ile arasındaki ticaret açığı ise aynı dönemde yüzde 35 artarak 7,7 milyar dolara çıktı.

Söz konusu dönemde ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında, Meksika (11,6 milyar dolar), Vietnam (7,5 milyar dolar), Almanya (6,3 milyar dolar), Japonya (5,9 milyar dolar), İrlanda (5,7 milyar dolar), İtalya (4 milyar dolar), Güney Kore (3,6 milyar dolar), Tayvan (3,6 milyar dolar), Hindistan (3,1 milyar dolar), Malezya (2,8 milyar dolar), İsviçre (2,1 milyar dolar), Fransa (900 milyon dolar), İsrail (500 milyon dolar), Suudi Arabistan (400 milyon dolar) ve Singapur (200 milyon dolar) yer aldı.

Ülkenin ticaret fazlası verdiği ülkeler ise Güney ve Orta Amerika (5,7 milyar dolar), Hollanda (4 milyar dolar), Belçika (2,1 milyar dolar), Avustralya (1,7 milyar dolar), Hong Kong (1,6 milyar dolar), İngiltere (1,2 milyar dolar) ve Brezilya (1,1 milyar dolar) olarak sıralandı.