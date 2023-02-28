ABD'de durgunluk kapıda

ABD ekonomisinin yeni yılda yaptığı güçlü başlangıç ivmesine rağmen, Ulusal İşletme Ekonomisi Derneği'nin (NABE), ABD'de bir durgunluğun bu yıl içerisinde başlamasını bekleniyor.

Ulusal İşletme Ekonomisi Derneği'nin son anketine katılanların yaklaşık yüzde 60'ı, ABD'nin önümüzdeki 12 ay içinde resesyona girme olasılığının yüzde 50'den fazla olduğunu tahmin etti.

Bu durgunluğun tam olarak ne zaman gerçekleşeceği konusunda ise görüşler farklı. Ankete katılanların yalnızca yüzde 28'i ilk çeyreği işaret ederken, yüzde 33'ü ikinci çeyreği ve yüzde 21'i üçüncü çeyrekte bir resesyon ihtimali olduğunu düşünüyor.