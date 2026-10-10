ABD'de ekonomik belirsizlik derinleşiyor mu?

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ABD’de tüketici güvenindeki gerileme ekim ayında da dikkat çekti. Michigan Üniversitesi tarafından açıklanan endeks, aylık bazda 1,8 puan düşerek 46,3 seviyesine indi. Piyasanın 47,5 düzeyindeki beklentisinin altında kalan gösterge, tüketicilerin ekonomik koşullara ilişkin algısındaki bozulmaya işaret etti.

Endeksin mevcut ekonomik koşulları ölçen bileşeni daha sert bir düşüş kaydetti. Söz konusu gösterge 6,2 puan gerileyerek 44,7’ye indi. Yüksek fiyatlar ve borçlanma maliyetleri, özellikle dayanıklı tüketim ürünlerinin satın alınmasına ilişkin değerlendirmeleri olumsuz etkileyen unsurlar arasında yer aldı.

Enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü hareket

Tüketicilerin fiyat artışlarına ilişkin öngörüleri de ekim ayında yükseldi. Önümüzdeki 12 aya yönelik enflasyon beklentisi %4,6’dan %4,7’ye çıkarken uzun vadeli beklenti %3,4’ten %3,5’e ulaştı. Her iki göstergenin de üst üste ikinci ay yükselmesi, enflasyon endişelerinin tüketici cephesinde devam ettiğini ortaya koydu.

Kısa ve uzun vadeli beklentilerin mayıs ayından bu yana en yüksek seviyelerine ulaşması, fiyat istikrarına ilişkin görünümü daha önemli hale getirdi. Tüketicilerin enflasyon beklentilerindeki kalıcılık, harcama ve fiyatlama davranışları üzerinden ekonomik görünüme yansıyabilecek göstergeler arasında bulunuyor.

Stagflasyon ihtimali hangi koşullarda güçlenir?

Tüketici güveninin zayıflaması ekonomik aktivite açısından aşağı yönlü bir risk oluştururken enflasyon beklentilerindeki yükseliş, fiyat baskılarının devam edebileceğine işaret ediyor. Bu iki eğilimin aynı dönemde görülmesi stagflasyon tartışmasını gündeme getirse de mevcut veriler tek başına böyle bir tablonun oluştuğunu göstermiyor.

Stagflasyon riskinin güçlendiğinden söz edebilmek için ekonomik büyümenin yavaşlamasıyla enflasyonun yüksek seyretmesinin birlikte izlenmesi gerekiyor. Michigan Üniversitesi verileri tüketici cephesindeki kaygıları ortaya koyarken ABD ekonomisinin yönü açısından büyüme, istihdam, tüketim harcamaları ve enflasyon göstergeleri belirleyici olmaya devam edecek. Bu görünüm, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) fiyat istikrarı ile ekonomik aktivite arasındaki dengeyi gözeten para politikası açısından da önem taşıyor.