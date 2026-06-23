ABD'de ekonomik büyüme haziranda hızlandı, istihdam geriledi

ABD'de özel sektör faaliyetleri haziranda üst üste üçüncü ay hızlanırken, şirketlerin istihdamı azaltması ve fiyat baskılarının yüksek kalması ekonomik görünümde kırılganlığa işaret etti.

S&P Global öncü bileşik PMI, mayıstaki 51,5 seviyesinden haziranda 52,2'ye yükselerek son 5 ayın en yüksek düzeyine çıktı. Hizmet sektörü PMI 50,7'den 51,3'e yükselerek 4 ayın zirvesine ulaştı.

İmalat sektöründeki büyüme daha güçlü gerçekleşti. İmalat üretim endeksi 56,6'dan 57,7'ye çıkarak son 59 ayın, imalat PMI ise 55,1'den 55,7'ye yükselerek son 49 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Haziran verileri, ABD'de üretimin ocak ayından bu yana en güçlü artışı kaydettiğini gösterdi. Ancak büyüme hızının Orta Doğu'daki savaş öncesindeki yıl başı seviyelerinin altında kaldığı belirtildi.

S&P Global Market Intelligence Başekonomisti Chris Williamson, PMI verilerinin ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte yıllıklandırılmış bazda yüzde 1'in belirgin şekilde üzerinde büyümekte zorlandığına işaret ettiğini söyledi.

Hizmet sektöründe yüksek fiyatlar, yüksek faizler ve düşük tüketici güveni talebi baskılarken, bazı işletmeler Dünya Kupası kaynaklı faaliyet artışı bildirdi. İmalat tarafındaki güçlü büyümede ise tedarik sorunlarına karşı yapılan ihtiyati stok birikiminin etkili olduğu kaydedildi.

Raporda en dikkat çekici gelişmenin istihdamdaki düşüş olduğu belirtildi. Özellikle imalat sektöründeki işten çıkarmaların, pandemi dönemi hariç tutulduğunda 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi.

Şirketlerin zayıf görünüm, artan hammadde maliyetleri ve son talep artışının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler nedeniyle çalışan sayılarını azalttığı ifade edildi.

Girdi maliyetlerindeki enflasyon haziranda bir miktar yavaşlasa da tarihsel olarak yüksek kalmayı sürdürdü. Satış fiyatlarındaki artış hızı ise değişmeyerek yüksek seviyesini korudu.

S&P Global, enerji fiyatlarında anket döneminin sonuna doğru görülen düşüşün maliyet baskılarını sınırlamaya başladığını belirtti.