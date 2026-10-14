ABD'de enflasyon beklentileri aştı, faiz hesapları değişti

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ABD'de eylül ayı enflasyonunun beklentileri aşması, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin piyasa beklentilerini değiştirdi. Enflasyon verisinin ardından yatırımcılar, Fed'in gelecek toplantılarda faiz artırma ihtimalini daha güçlü fiyatlamaya başladı.

ABD Çalışma Bakanlığının açıkladığı verilere göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) eylül ayında yıllık bazda yüzde 3,7 arttı. Piyasalarda yıllık enflasyonun yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.

Aylık enflasyon ise yüzde 0,6 ile piyasa tahminlerine paralel gerçekleşti.

Ağustos ayında yüzde 3,4 olan yıllık enflasyonun eylülde yüzde 3,7'ye yükselmesi, fiyat baskılarının devam ettiğine işaret etti.

Fed'in ekim ayında faiz artırma olasılığı yüzde 49,3'e çıktı

Beklentilerin üzerindeki enflasyon verisinin ardından piyasalarda Fed'in ekim ayında faiz artırımına gitme olasılığına yönelik fiyatlamalar yükseldi.

Veri açıklanmadan önce yüzde 22 seviyesinde bulunan faiz artırımı olasılığı, açıklamanın ardından yüzde 49,3'e kadar çıktı.

Piyasalarda aralık ve gelecek yılın ilk aylarına ilişkin faiz artırımı beklentileri de güçlendi.

Aralık ve ocak ayı için faiz beklentileri yükseldi

Piyasalarda Fed'in 9 Aralık'ta faiz artırma olasılığı yüzde 96'nın üzerinde fiyatlandı.

Aralık ayında politika faizinin yüzde 4,00-4,25 aralığına yükselmesi olasılığı yüzde 52,5, yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkması olasılığı ise yüzde 43,8 olarak hesaplandı.

Ocak ayı sonunda faizin eylül ayındaki seviyesine göre 50 baz puan artarak yüzde 4,25-4,50 aralığına ulaşması olasılığı yüzde 98,3 seviyesinde fiyatlandı.

Ocak ayında faizin yüzde 4,50-4,75 aralığına yükselmesi olasılığı yüzde 23,2, mart ayında yüzde 4,75-5,00 aralığına çıkması olasılığı ise yüzde 17 olarak kaydedildi.

Beyaz Saray: Enflasyon verisi hayal kırıklığı yarattı

Enflasyon rakamlarının ardından Beyaz Saray'dan da değerlendirme geldi.

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, eylül ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesini hayal kırıklığı olarak nitelendirdi.

Hassett, açıklanan verilerde enerji fiyatlarındaki şokun temel belirleyici olduğunu ifade etti.

Enflasyonun genel görünümünün beklentileri karşılamadığını belirten Hassett, buna rağmen ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam ettiğini vurguladı.

Fed'e daha fazla veri bekleme çağrısı

Fed'in para politikasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Hassett, merkez bankasının yeni bir faiz kararı almadan önce daha fazla ekonomik veriyi incelemesi gerektiğini vurguladı.

ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam ettiğini belirten Hassett, tüketici harcamalarının da sağlıklı seviyelerde seyrettiğini ifade etti.

Yaklaşan tatil sezonunda alışveriş faaliyetlerinin güçlü gerçekleşmesini beklediğini söyleyen Hassett, mevcut ekonomik göstergelerin genel olarak olumlu görünümü desteklediğini kaydetti.