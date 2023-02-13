ABD'de enflasyon beklentisi yatay seyretti

New York Fed, 2023 yılı Ocak ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı. Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi ocakta değişim göstermeyerek yüzde 5 olarak kaydedildi.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan orta vadeli enflasyon beklentisi de söz konusu dönemde 0,2 puan azalarak yüzde 2,7'ye indi.

Aynı dönemde, gelecek 5 yıllık süreci kapsayan uzun vadeli enflasyon beklentisi ise 0,1 puan artışla yüzde 2,5'e çıktı.

Hanehalkı harcamalardaki artışa ilişkin beklenti ocakta yüzde 5,9'dan yüzde 5,7'ye gerileyerek düşüşünü 3'üncü aya taşıdı.

Geçen yılın eylül ayından bu yana her ay artış gösteren hanehalkı gelirindeki artışa ilişkin beklenti ise ocakta yüzde 4,6'dan yüzde 3,3'e geriledi.

Bu dönemde konut fiyatlarında beklenen artış 0,2 puan azalarak yüzde 1,1 ile Mayıs 2020'den bu yana kaydedilen ikinci en düşük seviyeye geriledi.

Gıda ve enerji maliyetlerinde aynı dönemde artış beklenirken, kira ve sağlık maliyetlerindeki artışa ilişkin beklentiler yatay bir seyir izledi.

Ocak ayı enflasyonu yarın açıklanacak

ABD'de geçen ay açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2022'de aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 6,5 artmıştı. Böylece geçen yıl aralıkta, Mayıs 2020'den bu yana ilk kez negatif aylık enflasyon kaydedilmişti.

Söz konusu dönemde enerji fiyatlarındaki düşüş, enflasyondaki aylık azalışta etkili olmuştu. ABD'de yarın açıklanacak ocak ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi ise aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 6,2 artması yönünde.