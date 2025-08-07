  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD'de enflasyon beklentisi yükseldi
ABD’de temmuz ayında tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3,1’e yükseldi.

ABD'de enflasyon beklentisi yükseldi
ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, temmuz ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1200 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi geçen ay 0,1 puan artışla yüzde 3,1'e yükseldi.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi yüzde 3 seviyesinde kalırken, 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi 0,3 puan artarak yüzde 2,9'a çıktı.

Tüketiciler vergi ödemelerinde daha küçük bir artış beklerken, hane halkı mali durumları konusunda daha iyimser görünüm sergiledi.

İş gücü piyasasına ilişkin beklentiler ise karışık bir tablo ortaya koydu. Tüketiciler hem işlerini kaybetme hem de yeni iş bulma olasılıklarının arttığını belirtirken, genel işsizlik oranında artış olasılığının azaldığına işaret etti.

Hane halkı gelirlerindeki artışa ilişkin beklenti yüzde 2,9 seviyesinde kalırken, harcamalardaki artışa ilişkin beklenti 0,1 puan artışla yüzde 4,9'a çıktı.

Bu dönemde maliyetlere yönelik artış beklentisi, benzin için yüzde 3,9'a, sağlık hizmetleri için yüzde 9,2'ye, üniversite eğitimi için yüzde 8,7'ye ve kira için yüzde 7'ye geriledi.

Gıda maliyetlerine yönelik artış beklentisi ise değişim göstermeyerek yüzde 5,5 seviyesinde kaldı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin üzerinde artmıştı.

Temmuz ayına dair TÜFE verileri 12 Ağustos'ta açıklanacak.

