ABD’de enflasyon beklentiyle uyumlu, çekirdek Fed’in faiz patikasını belirleyecek

ABD şubat ayı enflasyon verisi dün açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda %2,4, aylık bazda ise %0,3 artışla piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Çekirdek enflasyonun %2,4–%2,5 aralığında yatay seyretmesi, hizmet ve barınma maliyetlerindeki katılığın fiyatların kalıcı olarak %2 hedefine oturmasını zorlaştırdığını gösteriyor. Bu tablo, Fed’in 18 Mart’taki faiz kararına giden süreçte “erken indirim” ihtimalini zayıflatırken, kararın yönünü belirleyecek en kritik veri olarak öne çıkıyor.

Manşet ve çekirdek enflasyon ayrışması

Ocak ayında %2,4’e gerileyen enflasyonun şubat ayında da aynı seviyede kalması fiyat istikrarı açısından güven verici. Ancak çekirdek enflasyondaki direnç, özellikle hizmet sektörü ve barınma maliyetlerinin hala güçlü baskı yarattığını ortaya koyuyor. Bu durum, Fed’in fiyat istikrarı hedefi için daha fazla kanıt görmek isteyeceğini işaret ediyor.

Fed’in yol haritası: Mart toplantısında kritik eşik

18 Mart’ta toplanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) için bu veri kritik bir eşik oldu. Faizlerin %3,50–%3,75 aralığında sabit tutulması ihtimali güçlenirken, indirim beklentileri 2026’nın ikinci yarısına ötelenmiş durumda. Powell ve ekibi, veriye bağlı stratejilerini sürdürerek kararlarını şekillendirecek. Erken indirim ihtimali zayıflarken, Fed’in fiyat istikrarı hedefi için daha fazla kanıt görmek istediği anlaşılıyor.

Küresel etkiler: Enerji fiyatları ve arz zinciri baskısı

Manşet enflasyonun seyrinde enerji fiyatlarının rolü belirleyici. Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz hattındaki jeopolitik gerilimler, petrol fiyatlarını kritik seviyelere taşıdı. Bu gelişme sadece ABD’yi değil, gelişmekte olan piyasaları da doğrudan etkiliyor. Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkeler için bu tablo, 2026 büyüme ve enflasyon hedeflerini risk altına sokuyor. Küresel arz zincirindeki kırılganlık, “kısıtlı istikrar” döneminin dayanıklılığını test ediyor.

Piyasa tepkileri: Beklentiye paralel veri, sakin fiyatlama

ABD enflasyonunun beklentiye paralel gelmesi küresel finans piyasalarında “bekle-gör” stratejisini güçlendirdi. Tahvil getirileri sınırlı yükselirken, dolar endeksi yatay seyretti. Gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskı hafifledi, Wall Street endeksleri ise sınırlı yükseliş gösterdi.

ABD enflasyonunun %2,4 seviyesinde kalması fiyat istikrarı açısından güven verici bir tablo sunuyor. Ancak çekirdek enflasyondaki direnç, fiyatların kalıcı olarak %2 hedefine oturması için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu ortaya koyuyor. Bu nedenle Fed’in karar süreci, sabırdan çok veriye bağlı bir bekleyiş üzerine kurulacak. Küresel enerji fiyatları ve arz zincirindeki kırılganlık ise bu bekleyişi daha da zorlaştıracak.