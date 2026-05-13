ABD’de enflasyon denklemi karmaşıklaşıyor: Nisan verileri Fed’in yol haritasını nasıl değiştirecek?

Enerji ve barınma maliyetlerinin sürüklediği bu yükseliş, enflasyonun yüzde 3 bandına demirleme riskini güçlendiriyor. Bu tablo karşısında artık piyasadaki faiz indirimi iyimserliğini değil, paranın maliyetinin ne kadar süre daha bu seviyelerde kalacağını tartışma vaktidir.

Nisan ayına ilişkin tüketici fiyat verileri, dezenflasyon sürecinde yaşanan rehavet döneminin sona erdiğine işaret ediyor. Yıllık bazda yüzde 3,8’e ulaşan enflasyon, basit bir sapma değil; aksine enerji şokları ve yapısal barınma sorunlarının birleşerek oluşturduğu yeni bir ekonomik gerçekliktir. Özellikle enerji kaleminde yıllık bazda görülen yüzde 17,9’luk sıçrama, ulaşım ve üretim maliyetlerini doğrudan yukarı çekerek fiyatlama davranışlarını bozmaya devam ediyor.

Enerji ve barınma kıskacında tüketici

Meselenin sadece akaryakıt fiyatları olmadığı aşikar. Gıda ve enerji hariç tutulan çekirdek göstergelerdeki direnç, fiyat artış alışkanlığının hizmet sektörüne derinlemesine kök saldığını gösteriyor. Kira fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,6 oranında artmaya devam etmesi, iç talebin hala dizginlenemediğinin en somut göstergesi. Bu durum, hanehalkı harcanabilir gelirini eritirken, enflasyon-ücret sarmalı riskini de her geçen gün daha fazla masada tutuyor.

Burada temel soru, enflasyonun gerçekten düşüp düşmediği veya yeni bir platoya mı yerleştiği yönünde oldu. Mevcut veriler, dezenflasyonun en kolay aşamasının geride kaldığını ve artık asıl yapışkan kısımla karşı karşıya olunduğunu gösterdi. Bu sertleşme, sadece ABD iç piyasasını değil, doların küresel gücü üzerinden tüm dünyayı doğrudan bir belirsizliğe sürükledi.

Fed için sabır testi başlıyor

Açıklanan bu rakamlar, Fed için veriye dayalı stratejinin sınırlarını zorluyor. Yılın başında büyük bir iştahla beklenen yaz aylarında faiz indirimi senaryoları, nisan raporuyla birlikte büyük ölçüde geçerliliğini yitirmiş durumda. Enflasyonun yüzde 2 hedefine geri dönmesi için gereken güven ortamı, bu verilerle birlikte daha da uzak bir ihtimal haline geldi.

Gelinen noktada Fed, sadece enflasyonla değil aynı zamanda bozulan piyasa beklentileriyle de savaşmak zorunda. Enflasyonun yüzde 3,8 seviyesinde katılaşma sinyali vermesi, faizlerin daha uzun süre daha yüksek kalacağı tezini bir zorunluluk haline getiriyor. Para politikasındaki bu zorunlu duruş, kısa vadede piyasalardaki likidite bolluğunun sona ermesi ve borçlanma maliyetlerinin reel ekonomi üzerinde daha ağır bir baskı kurması anlamına gelecektir.

Küresel piyasalar için yeni risk haritası

Nisan verisinden çıkarılacak en net sonuç; küresel ekonomi için risk haritasının yeniden çizildiğidir. Eğer önümüzdeki aylarda enerji maliyetlerinde radikal bir soğuma ya da barınma tarafında ciddi bir yavaşlama görülmezse, önümüzdeki dönemde faiz indirimlerini değil, durgunluk içinde yükselen fiyatları konuşmak gerekebilir.

Özetle ABD’deki bu tablo, enflasyonun kontrol altına alındığına dair ilan edilen zaferlerden çok uzak kalındığını ve ekonomideki yumuşak iniş senaryosunun her geçen gün daha fazla türbülansa açık hale geldiğini gösteriyor.