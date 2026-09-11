ABD'de enflasyon verileri açıklandı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

ABD'de tüketici fiyat endeksi ağustosta aylık yüzde 0,4 artarken yıllık enflasyon yüzde 3,4 oldu. Her iki veri de piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.

Aylık enflasyon temmuzda yüzde 0,1 seviyesindeydi. Yıllık enflasyon ise önceki aya göre değişmeyerek yüzde 3,4'te kaldı.

Çekirdek enflasyon beklentiyi aştı

Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek tüketici fiyatları ağustosta aylık yüzde 0,3 yükseldi. Piyasanın beklentisi ve temmuz ayındaki artış yüzde 0,2 düzeyindeydi.

Yıllık çekirdek enflasyon ise beklentilere paralel olarak yüzde 2,4'e geriledi. Çekirdek enflasyon temmuzda yüzde 2,5 olarak kaydedilmişti.

TÜFE endeksi 334,98'e yükseldi

Mevsimsellikten arındırılmamış tüketici fiyat endeksi ağustosta 334,98 seviyesine yükseldi. Piyasa beklentisi endeksin 334,85 olması yönündeydi. TÜFE temmuzda 333,918 seviyesinde kaydedilmişti.

ABD'de reel kişisel gelir ağustosta aylık yüzde 0,2 yükseldi. Temmuz ayına ilişkin değişim ise yüzde 0'dan yüzde 0,1 artışa revize edildi.