ABD’de enflasyon verisi tehlikeye girdi!

ABD’de, her ayın ilk cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verileri hükümetin kapalı olması nedeniyle son iki aydır açıklanamıyor. Bu hafta perşembe günü açıklanması gereken ekim ayı tüketici enflasyonu verisinin de açıklanması zor görünüyor.

Bloomberg’in haberine göre, verilerin açıklanmasının yanı sıra, yüz yüze veri toplama işlemleri de durdu. Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun (BLS) ekim ayı TÜFE verisini yayınlamaktan tamamen vazgeçmesi ihtimali de giderek artıyor.

Verilerin açıklanma tarihleri öteleniyor

BNP Paribas’ın 28 Ekim tarihli raporunda ABD hükümetinin 10 Kasım’da açılması durumunda, normalde 3 Ekim’de açıklanması gereken eylül ayı istihdam verilerinin 12 Kasım’a, 7 Kasım’da açıklanması gereken ekim ayı istihdam verilerinin de 26 Kasım’a sarkacağı öngörülmüştü.

Raporda, aynı senaryoda 13 Kasım’da açıklanması gereken TÜFE verisi için bir açıklanma tarihi tahminine yer verilmemiş, ancak normalde 10 Aralık’ta açıklanması gereken kasım TÜFE verisinin ise 17 Aralık’ta duyurulabileceği tahmini yer almıştı.

Fed kararını etkiler mi?

Ekim TÜFE verisinin belki de hiç açıklanmaması ihtimali, Fed’in aralık toplantısında faiz indirimi kararı alıp alamayacağı konusunu da belirsiz hale getiriyor.

Bloomberg’in aralarında Anna Wong ve Stuart Paul’un da yer aldığı ekonomistleri, yayımladıkları değerlendirmede, “Hükümet yeniden açılsa bile, Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun aralık FOMC toplantısı öncesinde ekim ve kasım ayı TÜFE raporları için veri toplayıp işleyebilmesi olası görünmüyor” dediler. Ekonomistler ekim ayı tüketici enflasyonu rakamlarının, normal şartlar altında, yılın son toplantısında faiz indirimi için yeşil ışık yakacağını belirttiler.

Ekim ayında Fed’in faiz indirimi kararı sonrası konuşan Başkan Jerome Powell, aralık ayında bir indirim yapılmasının kesin olmadığını söyledi. Enflasyonun yeniden hızlanma olasılığına odaklanan politika yapıcılar için, resmi rakamların olmaması, önümüzdeki ay faizleri sabit tutmak için sağlam bir gerekçe.

Piyasa beklentileri

Piyasa beklentileri hâlâ aralık ayında faiz indirimi yönünde olsa da yatırımcılar daha net bir tablo için bu hafta John Williams, Raphael Bostic, Stephen Miran ve Alberto Musalem dahil olmak üzere bir dizi Fed yetkilisinin açıklamalarını takip edecek.

Financial Times’ta yayınlanan bir röportajda, New York Fed Başkanı Williams, bir sonraki faiz kararının “gerçek bir denge oyunu” olacağını söyledi. Gazeteye yaptığı açıklamada Williams, “Enflasyon yüksek ve şu anda düşme belirtisi göstermiyor” ancak ABD ekonomisi “Bazı dirençlilik örnekleri gösteriyor” dedi.