ABD'de enflasyon yüzde 6,5'e geriledi

ABD'de tüketici fiyatları altıncı ayda da yıllık bazda geriledi ve 2021 yılı Ekim ayından bu yana en düşük seviyesine geldi.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Aralık ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı. Piyasa beklentisi de fiyatlarda yüzde 0,1 düşüş olacağı yönündeydi.

Böylece tüketici fiyatlarında yıllık bazda artış yüzde 6,5 olarak gerçekleşti. Analistler de yıllık artışın yüzde 7,1'den yüzde 6,5'e ineceği tahmininde bulunmuşlardı. Temmuz ayında tüketici fiyatları yüzde 9,1 ile 1981 yılı Kasım ayından sonra en yüksek seviyesini görmüştü. Enflasyonda o tarihten bu yana düşüş yaşanıyor.

Çekirdek olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,3, yıllık yüzde 5,7 arttı. Analistlerin beklentisi de aynı sırayla yüzde 0,3 ve yüzde 5,7 artış olacağı yönündeydi.

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 4,5 düşerken, yıllık artış yüzde 7,3 oldu. Gıda fiyatlarında aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 10,4 artış yaşandı.