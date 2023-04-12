ABD'de enflasyonda aşağı yönlü sürpriz

İSTANBUL / EKONOMİ

Silicon Valley Bank'ın iflası ile başlayan 'finansal kriz' korkularının gölgesinde, piyasalar ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) faiz artırımlarına dair yavaşlama beklerken, bugün ABD cephesinden faizlerin rotasını belirleyecek enflasyon verisi yayımlandı.

Yayımlanan verilere göre, ABD mart ayı Tüketici Enflasyonu (TÜFE) yıllık bazda ekonomistlerin beklentisi olan yüzde 5,1'nin altında yüzde 5,0 olarak gerçekleşti. Ülkenin enflasyonu aylık bazda beklentilerin altında, yüzde 0,1 yükseldi. Geçtiğimiz ay aylık bazda yükseliş yüzde 0,4 seviyesinde bulunuyordu.

ABD enflasyonu ocak ayında, piyasa beklentilerine paralel gelerek yüzde 6,0 oranında gerçekleşmişti.

Çekirdek enflasyon piyasa beklentisine paralel

ABD'de yıllık çekirdek enflasyon verileri ise beklentiye paralel olarak geldi. Yıllık çekirdek enflasyon eklentileri paralel olarak hafif bir yükselişle yüzde 5,6 oranında gerçekleşirken, aylık bazda ise yükseliş yüzde yüzde 0,4 olarak gerçekleşti.

Piyasalar ne tepki verdi?

Dolar endeksi, ABD enflasyon verisinin ardından 101,51 seviyesine kadar gerileyerek gün içi en düşük seviyesini gördü. Endeks, saat 15:55 itibarıyla yüzde 0,52 düşüşle 101,67 seviyesine geriledi.

Altının ons fiyatı, ilk tepki olarak 2028 dolara kadar yükselirken, şu dakikalarda yüzde 0,94 oranında artışla 2022 dolardan işlem görüyor. Gram altın 1259 liraya kadar yükselerek tarihi rekorunu kırdı.

Tahvillerde ise, verilerin açıklanmasının ardından düşüş gözlemlendi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 6 baz puan düşüşle yüzde 3,376 seviyesine gerilerken; 2 yıllık tahvil faizi ise 13 baz puan düşüşle yüzde 3,931 seviyesine geriledi.

Euro/dolar paritesi yüzde 0.7 artışla 2 Şubat'tan bu yana en yüksek seviye olan 1.0988'e çıktı. Şu sıralarda 1,0963 seviyesinde hareket ediyor.

Dolar/TL veri öncesindeki seyrine devam ederken, 19,31 TL'de bulunuyor. Euro/TL ise, veri sonrası 21,2380 liraya kadar tırmanarak rekor seviyelere yükseldi.

Fed faizi vadeli kontratları mayıs ayında Fed'in bir faiz artışına ise yüzde 60 olasılık veriyor. Enflasyon verisi öncesi olasılık yüzde 73 oranındaydı.